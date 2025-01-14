ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 46,645 والإصابات إلى 110,012 منذ بدء العدوان

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 110,012 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 61 فلسطينياً، وإصابة 281 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وفا
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