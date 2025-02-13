ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 48.222

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 111,674، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 3 شهداء (منهم شهيدان انتُشلا جثماناهما، وشهيد جديد)، و9 إصابات خلال الساعات الـ24 الماضية.
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