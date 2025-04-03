ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 50,523 والإصابات إلى 114,776 منذ بدء العدوان

وأفادت مصادر طبية، بأن من بين الحصيلة 1,163 شهيدا، و2,735 إصابة، منذ 18 آذار/ مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.
وأوضحت أن 100 شهيد (بينهم 3 شهداء انتشال)، و138 إصابة وصلوا مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لأن طواقم الإسعاف والطواقم المختصة لا تستطيع الوصول إليهم.
وفا
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