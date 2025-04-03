الخميس 2025-04-03 03:56 م
 

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 50,523 والإصابات إلى 114,776 منذ بدء العدوان

قصف على غزة
قصف على غزة
 
الخميس، 03-04-2025 01:33 م
الوكيل الإخباري-  ارتفعت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 50,523 شهيدا، والإصابات إلى 114,776، منذ 7 تشرين الأول/ اكتوبر 2023.اضافة اعلان


وأفادت مصادر طبية، بأن من بين الحصيلة 1,163 شهيدا، و2,735 إصابة، منذ 18 آذار/ مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضحت أن 100 شهيد (بينهم 3 شهداء انتشال)، و138 إصابة وصلوا مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لأن طواقم الإسعاف والطواقم المختصة لا تستطيع الوصول إليهم.

وفا
 
gnews

أحدث الأخبار

أرشيفية

اقتصاد محلي انخفاض كبير على أسعار الذهب بالتسعيرة الثالثة وفرصة للشراء

سقوط أمطار في العاصمة عمان

الطقس الارصاد : امطار رعدية وهطول لحبات البرد على هذه المناطق الجمعة

ا

عربي ودولي مدفيديف عن فرض الرسوم الجمركية: ستكسر سلاسل التجارة القديمة

وول ستريت - أسهم أميركا

أسواق ومال وول ستريت في مهب عاصفة ترامب التجارية

معبر الكرامة

أخبار محلية المعابر والحدود: معبر الكرامة يعمل بعد غد السبت استثنائيا

الملك والرئيس الألماني

أخبار محلية الملك والرئيس الألماني يبحثان سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية

أرشيفية

عربي ودولي الذئاب المكسيكية تثير الرعب في نيو مكسيكو

الأمن العام

أخبار محلية إلقاء القبض على قاتل أحد المواطنين في منطقة عين الباشا



 
 





الأكثر مشاهدة