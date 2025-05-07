ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 52,653 والإصابات إلى 118,897

وأفادت مصادر طبية، بأن من بين الحصيلة 2,545 شهيدا، و6,856 مصابا، منذ 18 آذار/ مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.
ووصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، 38 شهيدا، و145 مصابا، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض والركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وفا
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