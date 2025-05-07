الأربعاء 2025-05-07 04:44 م
 

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 52,653 والإصابات إلى 118,897

وداع الشهداء في غزة
وداع الشهداء في غزة
 
الأربعاء، 07-05-2025 02:22 م
الوكيل الإخباري- ارتفعت حصيلة حرب الإبادة الجماعية، والعدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 52,653 شهيدا، و118,897 مصابا، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.اضافة اعلان


وأفادت مصادر طبية، بأن من بين الحصيلة 2,545 شهيدا، و6,856 مصابا، منذ 18 آذار/ مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

ووصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، 38 شهيدا، و145 مصابا، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض والركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفا
 
gnews

أحدث الأخبار

كابيتال بنك يطلق حساب التوفير "بريمير" بعوائد تصل إلى 4%

أخبار الشركات كابيتال بنك يطلق حساب التوفير "بريمير" بعوائد تصل إلى 4%

ولي العهد يلتقي ولي عهد اليابان

أخبار محلية ولي العهد يلتقي ولي عهد اليابان

جيش الاحتلال

فلسطين الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى

أخبار محلية وزارة التنمية الاجتماعية وجامعة جدارا توقعان إتفاقية تعاون في مجال التدريب الميداني لطلبة الجامعة

فريق تويوتا جازو للسباقات يحقق المراكز الأربعة الأولى في رالي جزر الكناري

أخبار الشركات فريق تويوتا جازو للسباقات يحقق المراكز الأربعة الأولى في رالي جزر الكناري

أبناء عشائر المقابلة وسما الروسان الكنانية يرفعون وثيقة تأييد ودعم للملك

أخبار محلية أبناء عشائر المقابلة وسما الروسان الكنانية يرفعون وثيقة تأييد ودعم للملك

بير

فيديو منوع رصدت كاميرا قناة مكة المكرمة لحظة عفوية لأحد الأطفال أثناء أداء الصلاة

لاا ىاى

فيديو منوع في السودان : شخص لم يعجبه صوت المطرب ، فقرر رميه بالكرسي وضربه



 
 





الأكثر مشاهدة