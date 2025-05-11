ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 52829 منذ بدء العدوان الإسرائيلي

وأضافت الوزارة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 119554، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 19 شهيدا منهم شهيد انتُشل جثامنه، و81 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.
يذكر أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار 2025 بلغت 2720 شهيدا، و7513 إصابة.
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