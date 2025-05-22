الخميس 2025-05-22 07:02 م
 

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 53762 منذ بدء العدوان الإسرائيلي

ارشيفية
ارشيفية
 
الخميس، 22-05-2025 05:21 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 53762 شهيدا، و122197 مصابا، منذ 7 تشرين الأول 2023.اضافة اعلان


وأفادت "صحة غزة" أنه من بين الحصيلة 3613 شهيدا، و10156 مصابا، منذ 18 آذار الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشارت الوزارة إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية، 107 شهداء منهم 3 شهداء انتشلت جثامينهم و247 مصابا، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض والركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
 
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