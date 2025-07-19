ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 58,765

03:49 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/738732 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 58,765 شهيدا، و140,485 مصابا، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023. اضافة اعلان





وأوضحت مصادر طبية، السبت، أن من بين الحصيلة 7,938 شهيدا، و28,444 مصابا، منذ 18 آذار الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.



واستشهد 43 فلسطينيا، بينهم 32 من منتظري الحصول على المساعدات، وأُصيب العشرات، منذ فجر السبت، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي وإطلاق النار الذي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة.