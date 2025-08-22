الجمعة 2025-08-22 05:02 م
 

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 62.263 منذ بدء العدوان

طفل فلسطيني وسيدة يجلسون بالقرب من جثامين شهداء في مستشفى الشفاء في مدينة غزة
طفل فلسطيني وسيدة يجلسون بالقرب من جثامين شهداء في مستشفى الشفاء في مدينة غزة
 
الوكيل الإخباري-   ارتفعت حصيلة حرب الإبادة الجماعية، والعدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 62,263 شهيدا، و157,365 مصابا، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.اضافة اعلان


وأفادت مصادر طبية، الجمعة، بأن من بين الحصيلة 10,717 شهيدا، و45,324 إصابة، منذ 18 آذار/ مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

ووصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 71 شهيدا، و251 مصابا، نتيجة المجازر والاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة، وتجد طواقم الإسعاف والدفاع المدني صعوبة في الوصول إلى الضحايا حيث ما زال عدد كبير منهم تحت الأنقاض والركام، وفي الطرقات.

وقالت إن عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات بلغ 24 شهيدًا و133 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,060 شهيدا، وأكثر من 15,197 إصابة.
 
 
