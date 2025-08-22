ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 62.263 منذ بدء العدوان

وأفادت مصادر طبية، الجمعة، بأن من بين الحصيلة 10,717 شهيدا، و45,324 إصابة، منذ 18 آذار/ مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.
ووصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 71 شهيدا، و251 مصابا، نتيجة المجازر والاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة، وتجد طواقم الإسعاف والدفاع المدني صعوبة في الوصول إلى الضحايا حيث ما زال عدد كبير منهم تحت الأنقاض والركام، وفي الطرقات.
وقالت إن عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات بلغ 24 شهيدًا و133 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,060 شهيدا، وأكثر من 15,197 إصابة.
-
أخبار متعلقة
-
5 شهداء بقصف إسرائيلي لخيام نازحين بمواصي خان يونس
-
45 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
-
ألمانيا لا تعتزم حاليا الاعتراف بدولة فلسطينية
-
الأمم المتحدة تعلن رسميا المجاعة في غزة
-
استشهاد رضيعة في خان يونس بسبب سوء التغذية
-
تعاون إماراتي – أردني دولي لإغاثة سكان قطاع غزة
-
منظمة دولية: المجاعة وسوء التغذية الحاد في غزة وصلا للحد الأقصى
-
"أونروا": عدد كبير من أطفال غزة تعرضوا للتشريد المتكرر منذ بدء الحرب