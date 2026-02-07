السبت 2026-02-07 02:27 م

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,027 والإصابات إلى 171,651 منذ بدء العدوان

السبت، 07-02-2026 02:12 م
الوكيل الإخباري-  ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,027 شهيدا، و171,561 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.اضافة اعلان


وأفادت مصادر طبية، اليوم السبت، بأن إجمالي من وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية شهيدان، و25 إصابة، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وبينت المصادر ذاتها، أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 576، وإجمالي الإصابات إلى 1,543، فيما جرى انتشال 717 جثمانا.
 
 


