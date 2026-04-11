ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72.328 منذ بدء العدوان

السبت، 11-04-2026 01:08 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، السبت، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,328 شهيدا، و172,184 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول 2023.اضافة اعلان


وأفادت المصادر، بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 11 شهيدا، و26 إصابة.

وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي، قد ارتفع إلى 749 شهيدا، وإجمالي الإصابات إلى 2,082، فيما جرى انتشال 759 جثمانا.

وأوضحت المصادر ذاتها، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.
 
 


