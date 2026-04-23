الخميس 2026-04-23 02:42 م

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,568 والإصابات إلى 172,338 منذ بدء العدوان

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,568 والإصابات إلى 172,338 منذ بدء العدوان
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,568 والإصابات إلى 172,338 منذ بدء العدوان
 
الخميس، 23-04-2026 02:13 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,568 شهيدا، و 172,338 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.اضافة اعلان


وأوضحت المصادر، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 6 شهداء و18 إصابة.

وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 791 شهيدا، وإجمالي الإصابات إلى 2235 في حين جرى انتشال 761 جثمانا من تحت الأنقاض.

وبينت المصادر أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.
 
 


ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,568 والإصابات إلى 172,338 منذ بدء العدوان

فلسطين ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,568 والإصابات إلى 172,338 منذ بدء العدوان

