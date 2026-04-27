ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,593 والإصابات إلى 172,399 منذ بدء العدوان

وأوضحت المصادر، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 7 شهداء منهم شهيد انتُشل جثمانه، و18 إصابة.
وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 817 شهيدا، وإجمالي الإصابات إلى 2,296، في حين جرى انتشال 762 جثمانا من تحت الأنقاض.
وبينت المصادر أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.
