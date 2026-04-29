ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,599 والإصابات إلى 172,411 منذ بدء العدوان

الوكيل الإخباري- أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,599 شهيدا، و 172,411 مصابين، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023. اضافة اعلان





وأوضحت المصادر، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 5 شهداء، و7 إصابات.



وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 823 شهيدا، وإجمالي الإصابات إلى 2,308، في حين جرى انتشال 763 جثمانا من تحت الأنقاض.



وبينت المصادر أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.







