ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,601 والإصابات إلى 172,419 منذ بدء العدوان

الوكيل الإخباري- أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,601 شهيدا، و172,419 مصابين، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023. اضافة اعلان





وأوضحت المصادر، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية شهيدين بينهما شهيد انتشل جثمانه، و8 إصابات.



وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 824 شهيدا، وإجمالي الإصابات إلى 2,316، في حين جرى انتشال 764 جثمانا من تحت الأنقاض.



وبينت المصادر أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.







