ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,601 والإصابات إلى 172,419 منذ بدء العدوان

وأوضحت المصادر، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية شهيدين بينهما شهيد انتشل جثمانه، و8 إصابات.
وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 824 شهيدا، وإجمالي الإصابات إلى 2,316، في حين جرى انتشال 764 جثمانا من تحت الأنقاض.
وبينت المصادر أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.
-
أخبار متعلقة
-
لائحة اتهام ضد ضابط إسرائيلي وشبكة مدنيين بتهريب بضائع بملايين الشواقل إلى غزة
-
الاتحاد الأوروبي يطلق برنامجاً لإغاثة ضحايا اعتداءات المستوطنين
-
الإحصاء الفلسطيني : ارتفاع معدلات البطالة في قطاع غزة والضفة خلال 2025
-
إذاعة الجيش الإسرائيلي: إسرائيل تبدأ اعتراض سفن مساعدات لغزة
-
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,599 والإصابات إلى 172,411 منذ بدء العدوان
-
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في سلواد شرق رام الله
-
الاحتلال يعيد تفعيل مستوطنات أُخليت عام 2005 في الضفة الغربية
-
أطباء بلا حدود: إسرائيل تتقصد حرمان أهالي قطاع غزة من الحصول على المياه