السبت 2026-05-23 02:00 م

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72.783

غزة
غزة
 
السبت، 23-05-2026 01:50 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، السبت، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,783 شهيدا، و 172,779 مصابين، منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023.اضافة اعلان


وقالت الوزارة، إنّ مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ24 الماضية 8 شهداء أحدهم شهيد انتشل جثمانه، و29 إصابة.

وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 890، وإجمالي الإصابات إلى 2,677، فيما جرى انتشال 777 جثمانا.

وأوضحت، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

حصيلة الضربة الأوكرانية على كلية في منطقة خاضعة لسيطرة موسكو ترتفع إلى 10 قتلى

عربي ودولي ارتفاع حصيلة الضربة الأوكرانية على كلية في منطقة خاضعة لسيطرة موسكو إلى 10 قتلى

غزة

فلسطين ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72.783

شاطئ البحر الميت السياحي

أخبار محلية رئيس الوزراء يفتتح شاطئ البحر الميت السياحي

82 قتيلا على الأقل بانفجار منجم في الصين

عربي ودولي 82 قتيلا على الأقل بانفجار منجم في الصين

رئيس مجلس النواب مازن القاضي

شؤون برلمانية رئيس النواب: استقلال الأردن ثمرة نضال قاده الهاشميون

حسان يفتتح "كورنيش" البحر الميت

أخبار محلية رئيس الوزراء يفتتح "كورنيش" البحر الميت

الوكيل الإخباري- قال رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 638 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 730 دينارا.

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم

طهران تتهم واشنطن بعرقلة المفاوضات

عربي ودولي طهران تتهم واشنطن بعرقلة المفاوضات



 
 






الأكثر مشاهدة

 