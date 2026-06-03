ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,945 والإصابات إلى 173,011 منذ بدء العدوان

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الوكيل الإخباري- أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,945 شهيدا، و173,011 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023. اضافة اعلان





وأفادت المصادر، بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ48 الماضية 3 شهداء، و35 إصابة.



وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 936، وإجمالي الإصابات إلى 2,903، فيما جرى انتشال 781 جثمانا.



وأوضحت المصادر ذاتها، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.







