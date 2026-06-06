ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,961

11:55 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,961 شهيدا، و 173,092 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول 2023. اضافة اعلان





وأفادت المصادر ذاتها، بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ48 الماضية 4 شهداء منهم اثنان جدد، وواحد متأثرا بجروح، وأخير انتشل جثمانه، و49 إصابة.



وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي قد ارتفع إلى 951 شهيدا، وإجمالي الإصابات إلى 2,984، فيما جرى انتشال 782 جثمانا.



وأوضحت، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.









