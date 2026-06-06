السبت 2026-06-06 01:40 م

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,961

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,961
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,961
 
السبت، 06-06-2026 11:55 ص
الوكيل الإخباري-  أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,961 شهيدا، و 173,092 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول 2023.اضافة اعلان


وأفادت المصادر ذاتها، بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ48 الماضية 4 شهداء منهم اثنان جدد، وواحد متأثرا بجروح، وأخير انتشل جثمانه، و49 إصابة.

وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي قد ارتفع إلى 951 شهيدا، وإجمالي الإصابات إلى 2,984، فيما جرى انتشال 782 جثمانا.

وأوضحت، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

مدير عام الضمان السابق ياسر العدوان في ذمة الله

نعـي فـاضل مدير عام الضمان السابق ياسر العدوان في ذمة الله

سلطة العقبة تبدأ معالجة ظاهرة الإبل المهملة حفاظاً على السلامة العامة

أخبار محلية سلطة العقبة تبدأ معالجة ظاهرة الإبل المهملة حفاظاً على السلامة العامة

المنطقة العسكرية الشمالية تُحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية

أخبار محلية المنطقة العسكرية الشمالية تُحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية

عون: الاعتداء الإسرائيلي على الجيش يشكل انتهاكا صارخا للسيادة اللبنانية

عربي ودولي عون: الاعتداء الإسرائيلي على الجيش يشكل انتهاكا صارخا للسيادة اللبنانية

بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

أخبار محلية بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

ارتفاع عدد الشركات المسجلة بالمملكة بنسبة 3% منذ بداية العام وحتى أيار

اقتصاد محلي ارتفاع عدد الشركات المسجلة بالمملكة بنسبة 3% منذ بداية العام وحتى أيار

الأردن وأيرلندا يطلقان فريق العمل المشترك للابتكار لتعزيز التعاون في الابتكار والاستثمار وتنمية المواهب

أخبار محلية الأردن وأيرلندا يطلقان فريق العمل المشترك للابتكار لتعزيز التعاون في الابتكار والاستثمار وتنمية المواهب

عجلون: مطالبات برقابة شاملة ودائمة على الأسواق للحد من التجاوزات

أخبار محلية عجلون: مطالبات برقابة شاملة ودائمة على الأسواق للحد من التجاوزات



 
 






الأكثر مشاهدة

 