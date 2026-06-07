ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,971 منذ بدء العدوان الإسرائيلي

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأحد، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,971 شهيداً، و173,128 مصاباً، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول 2023. اضافة اعلان





وأفادت الوزارة بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ48 الماضية 10 شهداء و36 إصابة.

وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي قد ارتفع إلى 961 شهيداً، فيما بلغ إجمالي الإصابات 3,020 إصابة، إضافة إلى انتشال 782 جثماناً.



وأوضحت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.





