ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,993 منذ بدء العدوان الإسرائيلي

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، السبت، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,993 شهيدا، و173,230 إصابة، منذ بدء العدوان في 7 تشرين الأول 2023.

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