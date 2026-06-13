السبت 2026-06-13 06:34 م

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,993 منذ بدء العدوان الإسرائيلي

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,819 شهيدا، و 172,894 مصابين، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول 2023. وأفادت المصادر، بأن مستشفيات
غزة
 
السبت، 13-06-2026 03:16 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، السبت، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,993 شهيدا، و173,230 إصابة، منذ بدء العدوان في 7 تشرين الأول 2023.

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وأفادت وزارة الصحة، بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية شهيدين، و11 إصابة.

 
 


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