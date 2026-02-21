السبت 2026-02-21 04:58 م

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72070 منذ بدء العدوان الإسرائيلي

ارشيفية
 
السبت، 21-02-2026 03:49 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,070 شهيدا، و171,738 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول 2023.اضافة اعلان


وأفادت وزارة الصحة، بأن إجمالي من وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 48 ساعات شهيد، و10 إصابة، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وبيّنت وزارة الصحة أن إجماليّ عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 612، وإجمالي عدد الإصابات إلى 1640، فيما جرى انتشال 726 جثمانا.
 
 


