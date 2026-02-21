ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72070 منذ بدء العدوان الإسرائيلي

03:49 م

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,070 شهيدا، و171,738 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول 2023.





وأفادت وزارة الصحة، بأن إجمالي من وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 48 ساعة شهيد، و10 إصابة، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى اللحظة.



وبيّنت وزارة الصحة أن إجماليّ عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 612، وإجمالي عدد الإصابات إلى 1640، فيما جرى انتشال 726 جثمانا.






