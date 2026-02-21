ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72070 منذ بدء العدوان الإسرائيلي

وأفادت وزارة الصحة، بأن إجمالي من وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 48 ساعات شهيد، و10 إصابة، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى اللحظة.
وبيّنت وزارة الصحة أن إجماليّ عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 612، وإجمالي عدد الإصابات إلى 1640، فيما جرى انتشال 726 جثمانا.
