ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72082 منذ بدء العدوان الإسرائيلي

وأفادت مصادر طبية، الأربعاء، بأن إجمالي من وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية وحتى اللحظة 9 شهداء، منهم 6 شهداء انتشلت جثامينهم، و4 إصابات، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.
وبينت المصادر ذاتها، أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي قد ارتفع إلى 618 وإجمالي الإصابات إلى 1663، فيما جرى انتشال 726 جثمانا.
