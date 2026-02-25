الأربعاء 2026-02-25 03:16 م

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72082 منذ بدء العدوان الإسرائيلي

الأربعاء، 25-02-2026 02:53 م
الوكيل الإخباري-  ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72082 شهيدا، و171761 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول 2023.اضافة اعلان


وأفادت مصادر طبية، الأربعاء، بأن إجمالي من وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية وحتى اللحظة 9 شهداء، منهم 6 شهداء انتشلت جثامينهم، و4 إصابات، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

وبينت المصادر ذاتها، أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي قد ارتفع إلى 618 وإجمالي الإصابات إلى 1663، فيما جرى انتشال 726 جثمانا.
 
 


ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72082 منذ بدء العدوان الإسرائيلي

