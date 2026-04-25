السبت 2026-04-25 04:34 م

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72585 منذ بدء العدوان الإسرائيلي

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72585 منذ بدء العدوان الإسرائيلي
غزة
 
السبت، 25-04-2026 02:49 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، السبت، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,585 شهيدا، و172,370 مصابا، منذ بدء العدوان في 7 تشرين الأول 2023.اضافة اعلان


وأفادت وزارة الصحة بأن إجمالي من وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الماضية 17 شهيدا و32 إصابة، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وبيّنت وزارة الصحة أن إجماليّ عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 809، وإجمالي عدد الإصابات إلى 2267، فيما جرى انتشال761 جثمانا.
 
 


مناسبات الدكتور فيصل الحياري يولم بمناسبة زفاف نجله أنس

عربي ودولي كاسحة ألغام ألمانية تتمركز قريبا في المتوسط تمهيدا لمهمة محتملة في هرمز

أخبار الشركات بنك الاتحاد يوزّع أرباحاً نقدية بنسبة 10% على المساهمين وأسهماً مجانية بنسبة 7.625%

عربي ودولي 4 شهداء بغارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان

عربي ودولي القوات المسلحة الإيرانية تهدد بالرد في حال تواصل الحصار البحري الأميركي

أخبار محلية الامن يحذر الأردنيين من رسائل وهمية ترد لهواتفهم

أسواق ومال عاد التضخم: لماذا يميل المتداولون إلى ترقب إصدارات مؤشر أسعار المستهلك القادمة

