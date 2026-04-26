الأحد 2026-04-26 02:14 م

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72587 منذ بدء العدوان الإسرائيلي

الأحد، 26-04-2026 11:45 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأحد، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,587 شهيدا، و172,381 مصابا، منذ بدء العدوان في 7 تشرين الأول 2023.اضافة اعلان


وأفادت وزارة الصحة بأنّ إجمالي من وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الماضية شهيدان و11 إصابة، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وبيّنت وزارة الصحة أن إجماليّ عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 811، وإجمالي عدد الإصابات إلى 2278، فيما جرى انتشال761 جثمانا.
 
 


