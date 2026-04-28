ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72594 منذ بدء العدوان الإسرائيلي

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الثلاثاء ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,594 شهيدا، و172,404 مصابا، منذ بدء العدوان في 7 تشرين الأول 2023.





وأفادت وزارة الصحة بأنّ إجمالي من وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الماضية شهيدٌ واحد و5 إصابات، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى اللحظة.



وبيّنت وزارة الصحة أن إجماليّ عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 818، وإجمالي عدد الإصابات إلى 2301، فيما جرى انتشال 762 جثمانا.







