الثلاثاء 2026-04-28 02:08 م

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72594 منذ بدء العدوان الإسرائيلي

الثلاثاء، 28-04-2026 12:37 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الثلاثاء ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,594 شهيدا، و172,404 مصابا، منذ بدء العدوان في 7 تشرين الأول 2023.اضافة اعلان


وأفادت وزارة الصحة بأنّ إجمالي من وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الماضية شهيدٌ واحد و5 إصابات، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وبيّنت وزارة الصحة أن إجماليّ عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 818، وإجمالي عدد الإصابات إلى 2301، فيما جرى انتشال 762 جثمانا.
 
 


حازم المجالي يؤدي اليمين القانونية أمام الملك بتعيينه رئيسا لمجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

أخبار محلية حازم المجالي يؤدي اليمين القانونية أمام الملك بتعيينه رئيسا لمجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

تعبيرية

المرأة والجمال حذاء القبقاب خيار أساسي في موضة 2026

مجلس التعاون الخليجي يعقد قمة استثنائية في جدة اليوم

عربي ودولي مجلس التعاون الخليجي يعقد قمة استثنائية في جدة اليوم

القاضي: 83% نسبة الإنجاز في القوانين المحالة على مجلس النواب في الدورة العادية الثانية

شؤون برلمانية القاضي: 83% نسبة الإنجاز في القوانين المحالة على مجلس النواب في الدورة العادية الثانية

تشغيل مواقع أمنية نائية بالطاقة الشمسية في عدد من مناطق المملكة

أخبار محلية تشغيل مواقع أمنية نائية بالطاقة الشمسية في عدد من مناطق المملكة

أسباب النعاس عند تناول مضادات الهيستامين

طب وصحة أسباب النعاس عند تناول مضادات الهيستامين

تقييمات متباينة للحكومة ومجلس النواب في استطلاع راصد الجديد

أخبار محلية تقييمات متباينة للحكومة ومجلس النواب في استطلاع راصد الجديد

تعبيرية

تكنولوجيا واتساب يوقف دعم هواتف أندرويد القديمة بدءًا من سبتمبر 2026



 
 






