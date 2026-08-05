الأربعاء 2026-08-05 01:27 م

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73,381 والإصابات إلى 174,231 منذ بدء العدوان

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73,381 والإصابات إلى 174,231 منذ بدء العدوان
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73,381 والإصابات إلى 174,231 منذ بدء العدوان
 
الأربعاء، 05-08-2026 11:40 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفعت حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73,381 شهيدا، و174,231 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.اضافة اعلان


وقالت مصادر طبية إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أربعة شهداء، بينهم شهيدان متأثران بجروح أصيبا بها سابقًا، إضافة إلى إصابة مواطن فلسطيني آخر.

وبينت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,254، والإصابات إلى 4,121، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 804، موضحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.
 
 


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