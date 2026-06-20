ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73023 منذ بدء العدوان الإسرائيلي

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، السبت، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 73,023 شهيدا، و 173,316 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول 2023. اضافة اعلان





وأفادت الوزارة، بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ48 ساعة الماضية 5 شهداء جددا، و43 إصابة.



وأوضحت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي قد ارتفع إلى 1012، وإجمالي الإصابات إلى 3,208، فيما جرى انتشال 784 جثمانا.



وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.









