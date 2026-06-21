ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73032 منذ بدء العدوان الإسرائيلي

وأفادت الوزارة، بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 9 شهداء جدد، و41 إصابة.
وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي قد ارتفع إلى 1,021 شهيدا، وإجمالي الإصابات إلى 3,249، فيما جرى انتشال 784 جثمانا.
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