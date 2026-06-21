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ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73032 منذ بدء العدوان الإسرائيلي

فلسطينيون يصلون الجنازة على جثامين شهداء في مستشفى
فلسطينيون يصلون الجنازة على جثامين شهداء في غزة
 
الأحد، 21-06-2026 11:13 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأحد، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 73,032 شهيدا، و173,357 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول 2023.اضافة اعلان


وأفادت الوزارة، بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 9 شهداء جدد، و41 إصابة.

وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي قد ارتفع إلى 1,021 شهيدا، وإجمالي الإصابات إلى 3,249، فيما جرى انتشال 784 جثمانا.
 
 


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