ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73035 منذ بدء العدوان الإسرائيلي

وأضافت الوزارة ذاتها أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 شهداء جدد، و11 إصابة.
وبينت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 1024 شهيدا، والإصابات إلى 3260، فيما جرى انتشال 784 جثمانا.
وأوضحت الوزارة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.
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