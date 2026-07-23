ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73311 منذ بدء العدوان الإسرائيلي

وأفادت الوزارة بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 3 شهداء و6 إصابات.
وأشارت إلى أن إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 1,185 شهيدا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 3,816، إضافة إلى انتشال 803 جثامين.
وأوضحت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى الآن.
-
أخبار متعلقة
-
الرئاسة الفلسطينية: ما يجري في المسجد الأقصى يمثل تصعيدا خطيرا
-
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تزامناً مع ما يسمى "ذكرى خراب الهيكل"
-
12 شهداء و12 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية في قطاع غزة
-
الحكومة الفلسطينية تحذّر من خطورة منظمات "الهيكل المزعوم" لاقتحام الأقصى
-
تحذير أممي من تكثيف جيش الاحتلال هجماته على غزة
-
هولندا تحظر الواردات من المستوطنات المقامة على أراضي الضفة
-
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 5 فلسطينيين من مادما جنوب نابلس
-
استشهاد أم وطفلها وبناتها الثلاثة في قصف للاحتلال الإسرائيلي في غزة