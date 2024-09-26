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ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة الى 41,534 والاصابات إلى 96,092 منذ بدء العدوان

قصف عنيف على غزة
قصف عنيف على غزة
الخميس، 26-09-2024 03:57 م
الوكيل الإخباري- أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41,534، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.اضافة اعلان


وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 96,092 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 39 مواطنا، وإصابة 86 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفا
 
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قصف عنيف على غزة

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