ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة الى 41,534 والاصابات إلى 96,092 منذ بدء العدوان

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 96,092 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 39 مواطنا، وإصابة 86 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وفا
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