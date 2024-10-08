 
الثلاثاء 2024-10-08 04:00 م
 

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة الى 41,965 والاصابات إلى 97,590 منذ بدء العدوان

قصف عنيف على غزة
قصف عنيف على غزة
الثلاثاء، 08-10-2024 02:15 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت مصادر طبية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41,965، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.اضافة اعلان


وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 97,590 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 8 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 56 فلسطينياً، وإصابة 278 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفا
 
gnews

أحدث الأخبار

السيدة البريطانية تيزي هودسون

منوعات بريطانية تستلم رسالة قبول توظيفها بعد 48 عاماً

تعبيرية

طب وصحة أطعمة لا ينصح بتناولها في حالة آلام المفاصل

تعبيرية

منوعات هل تعود الديناصورات؟ شركة أمريكية تستنسخ حيوانات خطيرة منقرضة

أثناء تفقد وزير الشباب لاستاد عمان

أخبار محلية وزير الشباب يتفقد جاهزية ستاد عمان قبل مباراة الأردن وكوريا الجنوبية

جانب من الجلسة | من المصدر

أخبار محلية قرارات مجلس الوزراء

أرشيفية

أخبار محلية مجلس الوزراء: الأردن مستمر في بذلِ كلّ جهدٍ لوقف العدوان على فلسطين لبنان

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية دفعة ثانية من المرشحين للقبول في نسيبه المازنية ورفيدة الأسلمية

أمين عام وزارة الخارجية وسفيرة السويد

أخبار محلية الخارجية تتسلم أوراق اعتماد سفيرة السويد



 


الأكثر مشاهدة