ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة الى 41,965 والاصابات إلى 97,590 منذ بدء العدوان

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 97,590 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 8 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 56 فلسطينياً، وإصابة 278 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وفا
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