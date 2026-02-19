الخميس 2026-02-19 08:06 م

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة الى 72069 شهيدا

الخميس، 19-02-2026 07:45 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن المستشفيات استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية، شهيدين و4 إصابات جديدة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي، بلغ إجمالي عدد الشهداء 611 وإجمالي عدد الإصابات 1,630 وإجمالي حالات انتشال الجثث 726.


وأضافت، أن العدد التراكمي للشهداء بلغ 72,069 والعدد التراكمي للإصابات 171,728، وفقًا للإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023.

 
 


