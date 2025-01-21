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ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 47107 شهداء

ارشيفية
ارشيفية
الثلاثاء، 21-01-2025 08:16 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 47107 شهداء، و111147 جريحا.

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وقالت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي، إن 72 شهيدا منهم 68 انتشل متأثرين بإصابتهم، و 56 جريحا وصلوا إلى مستشفيات غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.


وأضافت أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 
gnews

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