ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 47107 شهداء

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 47107 شهداء، و111147 جريحا.

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وقالت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي، إن 72 شهيدا منهم 68 انتشل متأثرين بإصابتهم، و 56 جريحا وصلوا إلى مستشفيات غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.