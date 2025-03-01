ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 48388 شهيدا

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إنه وصل مستشفيات غزة خلال الساعات 48 الماضية 23 شهيدا و23 جريحا.
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