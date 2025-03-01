 
السبت 2025-03-01 05:12 م
 

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 48388 شهيدا

غزة
غزة
السبت، 01-03-2025 02:43 م

الوكيل الإخباري-   أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 48388 شهيدا، و 111803 جرحى.

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وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إنه وصل مستشفيات غزة خلال الساعات 48 الماضية 23 شهيدا و23 جريحا.

 
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