الأحد 2026-01-04 02:22 م

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 71386 شهيدا

الأحد، 04-01-2026 12:30 م
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 71,386 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023.


وأوضحت الوزارة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى و171,264 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ 48 ساعة الماضية 3 شهداء، و13إصابة.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي 420 شهيدا، و1184 مصابا، وجرى انتشال 684 جثمانا.
 
 


