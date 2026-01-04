ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 71386 شهيدا

وأوضحت الوزارة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى و171,264 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ 48 ساعة الماضية 3 شهداء، و13إصابة.
وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي 420 شهيدا، و1184 مصابا، وجرى انتشال 684 جثمانا.
