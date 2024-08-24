ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

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الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة بغزة إن الاحتلال ارتكب 5 مجازر جديدة في القطاع خلال 48 ساعة، وصل منها إلى المستشفيات 69 شهيدا و212 مصابا. اضافة اعلان





وأضافت الوزارة أنه بالحصيلة الجديدة يرتفع عدد ضحايا العدوان على قطاع غزة إلى 40 ألفا و334 شهيدا و93 ألفا و356 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.