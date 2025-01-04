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ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 45,717 شهيدا و108,856 مصابا

قطاع غزة المدمر
قطاع غزة المدمر
السبت، 04-01-2025 01:06 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت مصادر طبية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 45,717، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.اضافة اعلان


وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 108,856 جريحا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 59 شهيدا و273 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفا
 
gnews

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