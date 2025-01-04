ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 45,717 شهيدا و108,856 مصابا

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 108,856 جريحا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 59 شهيدا و273 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.
وفا
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