ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 45,854 شهيدا و109,139 مصابا

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 109,139 جريحا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 48 شهيدا و75 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.
وفا
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