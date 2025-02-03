ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 47518 شهيدا

وأضافت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليوم الاثنين، إن 20 شهيدا وصلوا إلى مستشفيات غزة خلال الساعات الـ24 الماضية بينهم 18 انتشلت جثامينهم من بين الأنقاض، وشهيد متأثر بجراحه، وشهيد جديد.
وأشارت إلى أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
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