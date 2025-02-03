ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 47518 شهيدا

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة بقطاع غزة، إن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفاع إلى 47518 شهيدا، و111612 جريحا.

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وأضافت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليوم الاثنين، إن 20 شهيدا وصلوا إلى مستشفيات غزة خلال الساعات الـ24 الماضية بينهم 18 انتشلت جثامينهم من بين الأنقاض، وشهيد متأثر بجراحه، وشهيد جديد.