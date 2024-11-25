ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 44,235 شهيدا و104,638 مصابا

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 104,638 جريحا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الساعات الـ24 الماضية، مجزرتين، أسفرت عن استشهاد 24 فلسطينياً، وإصابة 71 آخرين.
وفا
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