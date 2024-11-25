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ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 44,235 شهيدا و104,638 مصابا

أرشيفية من استهداف قوات الاحتلال لأهالي قطاع غزة
أرشيفية من استهداف قوات الاحتلال لأهالي قطاع غزة
الإثنين، 25-11-2024 02:49 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت مصادر طبية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 44,235، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.اضافة اعلان


وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 104,638 جريحا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الساعات الـ24 الماضية، مجزرتين، أسفرت عن استشهاد 24 فلسطينياً، وإصابة 71 آخرين.

وفا
 
gnews

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