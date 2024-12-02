 
الإثنين 2024-12-02 04:37 م
 

ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 44,466 شهيدا و105,358 مصابا

قصف متواصل على غزة
قصف متواصل على غزة
الإثنين، 02-12-2024 03:01 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت مصادر طبية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 44,466، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.اضافة اعلان


وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 105,358 جريحا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الساعات الـ24 الماضية، 4 مجازر، أسفرت عن استشهاد 37 فلسطينياً، وإصابة 108 آخرين.
 
gnews

أحدث الأخبار

المعايطة يكرّم أوائل الضبّاط المشاركين بالدورات الخارجية

أخبار محلية مدير الأمن العام يكرّم أوائل الضبّاط المشاركين بالدورات الخارجية

وزارة الصحة

أخبار محلية تشكيل لجنة طبية للتحقيق بوفاة مواطن في مستشفى الأميرة بسمة

ا

أسواق ومال جنوب إفريقيا: "بريكس" لا تناقش طرح عملة موحدة لتحل محل الدولار

جانب من الورشة

أخبار محلية المستقلة للانتخاب: اختتام أعمال الورشة التدريبية للقيادات الحزبية الشبابية

ا

عربي ودولي رئيسة دبلوماسية الاتحاد الأوروبي الجديدة في أول تصريح حول بوتين

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

فلسطين نتنياهو يمثل أمام المحكمة الأسبوع المقبل وسط إجراءات أمنية مشددة

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي تسجيل 4 إصدارات سندات وأذونات خزينة بقيمة 334.4 مليون دينار

ا

أخبار محلية أبو صعيليك: الحكومة تولي أهمية كبيرة لتحسين بيئة الأعمال في الأردن



 




الأكثر مشاهدة