ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 44,466 شهيدا و105,358 مصابا

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 105,358 جريحا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الساعات الـ24 الماضية، 4 مجازر، أسفرت عن استشهاد 37 فلسطينياً، وإصابة 108 آخرين.
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