ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 46,707 شهداء و110,265 مصابا

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 110,265 جريحا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الساعات الـ24 الماضية، 6 مجازر، أسفرت عن استشهاد 62 فلسطينياً، وإصابة 253 آخرين.
وفا
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