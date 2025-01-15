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ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 46,707 شهداء و110,265 مصابا

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 15-01-2025 03:47 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت مصادر طبية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 46,707، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

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وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 110,265 جريحا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.


وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الساعات الـ24 الماضية، 6 مجازر، أسفرت عن استشهاد 62 فلسطينياً، وإصابة 253 آخرين.

وفا

 
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