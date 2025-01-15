ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 46,707 شهداء و110,265 مصابا

الوكيل الإخباري- أعلنت مصادر طبية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 46,707، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

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وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 110,265 جريحا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.