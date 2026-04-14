ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 72,336 شهيداً و172,213 مصاباً

12:53 م

الوكيل الإخباري- أعلنت مصادر طبية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,336، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.





وأوضحت المصادر ذاتها أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 172,213 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.



وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية 3 شهداء و11 إصابة، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي 757 شهيداً و2,111 مصاباً، وجرى انتشال 760 جثماناً.





