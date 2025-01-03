ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة لـ 45.658 شهيدا

وبحسب التقرير الصادر عن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة فقد استشهد 77 فلسطينيا واصيب 145 في 8 مجازر ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في القطاع خلال 24 ساعة.
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