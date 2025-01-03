ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة لـ 45.658 شهيدا

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الوكيل الإخباري- ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 45.658 شهيدا و108.583 مصابا منذ 7 أكتوبر عام 2023، وذلك وفق التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم ال 455 على قطاع غزة. اضافة اعلان





وبحسب التقرير الصادر عن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة فقد استشهد 77 فلسطينيا واصيب 145 في 8 مجازر ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في القطاع خلال 24 ساعة.