 
الجمعة 2025-01-03 07:28 م
 

ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة لـ 45.658 شهيدا

غزة
غزة
الجمعة، 03-01-2025 06:47 م
الوكيل الإخباري-   ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 45.658 شهيدا و108.583 مصابا منذ 7 أكتوبر عام 2023، وذلك وفق التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم ال 455 على قطاع غزة.اضافة اعلان


وبحسب التقرير الصادر عن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة فقد استشهد 77 فلسطينيا واصيب 145 في 8 مجازر ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في القطاع خلال 24 ساعة.
 
gnews

أحدث الأخبار

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

عربي ودولي أردوغان: نتمنى أن تشرق شمس الحرية بسماء غزة أُسوة بسوريا

دمشق

عربي ودولي ألمانيا: أوروبا لن تقدم أموالًا للهياكل الإسلامية الجديدة في سوريا

غزة

فلسطين ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة لـ 45.658 شهيدا

الناطق العسكري باسم جماعة الحوثي، يحيى سريع

عربي ودولي سريع: نفذنا عمليتين عسكريتين ضد أهداف إسرائيلية في يافا المحتلة

الجامعة الأردنية

أخبار محلية الجامعة الأردنية: المديونية على الجامعة لا تزيد عن 3 ملايين دينار

عجلون

أخبار محلية عجلون: إشهار كتاب أسماء المواقع الجغرافية ودلالتها

الملك يشارك في تشييع جثمان الأميرة ماجدة رعد

أخبار محلية الملك يشارك بتشييع جثمان الأميرة ماجدة والديوان الملكي يعلن الحداد 3 ايام - صور

الطريق المؤدي إلى معبر جابر في المفرق الحدودي

أخبار محلية وزير الطاقة: تجهيز البنية التحتية لتزويد معبر نصيب الحدودي باحتياجاته من الكهرباء



 




الأكثر مشاهدة