ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 61,020

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الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 87 شهيدًا (منهم 8 شهداء جرى انتشالهم) و644 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية. اضافة اعلان





وأضافت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.



ووفق الوزارة، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 61,020 شهيدًا و150,671 إصابة منذ السابع من تشرين الأول للعام 2023م.



وبحسب الوزارة، بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 9,519 شهيدًا و38,630 إصابة.



وبخصوص الشهداء الذين ارتقوا خلال انتظار المساعدات، بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 52 شهيدًا، و352 إصابة؛ ليرتفع إجمالي شهداء المساعدات ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,568 شهيدًا، وأكثر من 11,230 إصابة.