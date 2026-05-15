ارتفاع حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي على غزة إلى 7 شهداء

3 شهداء جراء قصف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة
الجمعة، 15-05-2026 11:23 م

الوكيل الإخباري-   ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، إلى 7 شهداء وعشرات الجرحى، جراء استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية وسيارة مدنية في موقعين منفصلين بمدينة غزة.

ونقلت مصادر فلسطينية، أن الغارة الأولى استهدفت شقة سكنية في عمارة "المعتز" الواقعة خلف منطقة "كاظم" وسط المدينة، فيما استهدف القصف الثاني مركبة مدنية في شارع الوحدة بالقرب من محطة "أبو عاصي".

 
 


