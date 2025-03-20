ارتفاع حصيلة شهداء المجازر الإسرائيلية بغزة إلى 591 شهيدًا

وأضاف المكتب في بيان صحفي مساء اليوم الخميس، أن الإحصائيات تشير إلى أن نسبة الشهداء من الأطفال والنساء والمسنين تجاوزت 70% من إجمالي الضحايا الذين ارتقوا خلال هذه الفترة، فيما لا يزال عدد غير معروف من الضحايا تحت الأنقاض، وهو ما يؤكد أن الاحتلال يواصل استهدافه المباشر للمدنيين في إطار جريمة إبادة جماعية ممنهجة.
وأدان المكتب بأشد العبارات، استمرار الاحتلال في ارتكاب المجازر بحق المدنيين العزل، داعيًا دول العالم والمنظمات الحقوقية إلى إدانة هذه الجرائم والتحرك الفوري لمنع استمرارها، وحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استمرار القتل الجماعي والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني،
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