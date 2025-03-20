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ارتفاع حصيلة شهداء المجازر الإسرائيلية بغزة إلى 591 شهيدًا

ارشيفية
ارشيفية
 
الخميس، 20-03-2025 10:09 م
الوكيل الإخباري-    قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إنه منذ فجر الثلاثاء 18 آذار، ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي عشرات المجازر بمختلف مناطق القطاع، عبر قصف جوي عنيف استهدف منازل المدنيين، مما أدى إلى استشهاد 591 فلسطينيًا وإصابة 1042 آخرين ممن تمكنوا من الوصول إلى المستشفيات.اضافة اعلان


وأضاف المكتب في بيان صحفي مساء اليوم الخميس، أن الإحصائيات تشير إلى أن نسبة الشهداء من الأطفال والنساء والمسنين تجاوزت 70% من إجمالي الضحايا الذين ارتقوا خلال هذه الفترة، فيما لا يزال عدد غير معروف من الضحايا تحت الأنقاض، وهو ما يؤكد أن الاحتلال يواصل استهدافه المباشر للمدنيين في إطار جريمة إبادة جماعية ممنهجة.

وأدان المكتب بأشد العبارات، استمرار الاحتلال في ارتكاب المجازر بحق المدنيين العزل، داعيًا دول العالم والمنظمات الحقوقية إلى إدانة هذه الجرائم والتحرك الفوري لمنع استمرارها، وحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استمرار القتل الجماعي والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني،
 
 
gnews

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