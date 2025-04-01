ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 1042 شهيدا منذ استئناف العدوان

وبلغ عدد الشهداء 1042 شهيدا و 2542 مصابا، منذ استئناف العدوان على القطاع منذ 18 آذار/مارس 2025.
وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 50,399 شهيدا و 114,583 إصابة منذ السابع من تشرين الأول /أكتوبر للعام 2023م.
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