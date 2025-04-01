الثلاثاء 2025-04-01 01:49 م
 

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 1042 شهيدا منذ استئناف العدوان

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 01-04-2025 01:25 م
الوكيل الإخباري-   استشهد 42 فلسطينيا وأصيب 183 في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.اضافة اعلان


وبلغ عدد الشهداء 1042 شهيدا و 2542 مصابا، منذ استئناف العدوان على القطاع منذ 18 آذار/مارس 2025.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 50,399 شهيدا و 114,583 إصابة منذ السابع من تشرين الأول /أكتوبر للعام 2023م.
 
gnews

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