ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 51,240

07:28 م

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الوكيل الإخباري- ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي، منذ 7 نشرين الأول 2023 حتى السبت، إلى 51,240 شهيدا و116,931 إصابة، وفق وزارة الصحة في غزة. اضافة اعلان





وقالت الوزارة، في التقرير اليومي لعدد الشهداء والجرحى من جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، إن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار الماضي بلغت 1,864 شهيدا، و4,890 إصابة.



أوضحت أن 39 شهيدا و62 مصابا وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة.



وأكدت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.