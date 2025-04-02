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ارتفاع حصيلة شهداء قطاع غزة منذ بدء العدوان الى 50423 شهيدًا

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 02-04-2025 03:19 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت وزارة الصحة في غزة أن 24 شهيدا وصلوا مستشفيات قطاع غزة، إلى جانب 55 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام، وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.


وأكدت الوزارة أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18مارس 2025 بلغت 1,066 شهيدًا، و2,597 إصابة، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 50,423 شهيدًا و114,638 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

 
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