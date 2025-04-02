ارتفاع حصيلة شهداء قطاع غزة منذ بدء العدوان الى 50423 شهيدًا

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة في غزة أن 24 شهيدا وصلوا مستشفيات قطاع غزة، إلى جانب 55 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام، وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.